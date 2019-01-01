Трусики с вибрацией и пультом управления - The Screaming O
Подарите себе пикантное удовольствие Вибротрусики для женщин с пультом управления The Screaming O и поиграйте с партнершей где-нибудь в общественных местах. Интересные трусики для сексуальных экспериментов. В наборе - сами трусики со специальным кармашком, маленькая вибропулька, которая вставляется в него, и беспроводной пульт управления с кнопкой, замаскированный под кольцо на палец.
Десять функций вибрации - поэкспериментируйте, попробуйте каждый и посмотрите, от какого она кончит. Время работы - до 30 минут Пульт ловит на расстоянии до 15 метров Трусики подходят для бедер до 150 см в обхвате. Полиамид. Батарейки в комплекте *У этих трусиков в отсеке для батареек есть специальная пластмасска, она защитная и предназначена для того, чтобы вибратор не перегревался. Вытаскивать её нельзя.
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