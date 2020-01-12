Вибротрусики или трусы с вибрацией-это товар, который сравнительно недавно появился на рынке секс индустрии. В основном такие вещицы предназначены для женщин, но и для мужчин так же выпускают подобные, но гораздо в меньших объемах. Прямое воздействие вибратора внутри трусиков нацелено на получение девушками клиторального оргазма. Именно поэтому производят, как правило, их с пультом дистанционного управления. Однако есть и такие, которые управляются уже из приложения сотового телефона.

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