Секс с реалистичной куклой скорее больше необходим мужчинам, чем женщинам и вот почему. Мировые производители

интимной индустрии провели исследования на спрос данной продукции и выяснили, что рынки Японии, Южной Кореи и Китая имеют самые высокие показатели. Мужики из этих стран покупают резиновых кукол несмотря на их высокую стоимость. Чего нельзя сказать про взрослых девочек. Секс-куклы парни не востребованы рынками, но производятся в небольших объемах.

На примере Китая, где мужчин на 30 миллионов больше чем баб, рассмотрим основные причины роста спроса на интимную продукцию. Началом послужила традиция Китая оставлять наследство мужчинам, а не женщинам. Поэтому, семьям, где рождалась девочка первой, разрешалось иметь еще одного ребенка. В настоящий момент, мальчиков в возрасте до 15 лет больше чем девочек на 20 миллионов. Статистика гласит, что среднее соотношение М-Ж этой страны составляет 108/100. В некоторых провинциях на 100 девчонок приходится аж 139 парней.

Статистика показывает, что острая нехватка женского пола в Китае привела к расцвету интимной индустрии. В 1993 году в Пекине даже был открыт первый легальный секс-шоп. Особой рекламой это событие освещено не было. В 2015 году один из основателей китайской линейки фаллоимитаторов для телочек заработал около 700 миллионов рублей за год, удовлетворяя женский спрос. Однако с того момента пальму первенства захватили секс-куклы для мужиков.

Именно по этой причине, будем рассматривать 4 мнения ЗА и 5 ПРОТИВ при покупке силиконовой куклы с вагиной для сексуальных утех. Мужички-это огромная целевая аудитория для развития производства искусственных предметов для секса и мастурбации. Рассмотрим все причины влияющие на мужской пол совершить половой акт с бездушной игрушкой, а не живой девушкой, максимально подробно. Начнем с позитивных и негативных последствий использования такой продукции.

1 взгляд За.

Говорит мало и голова не болит. Эх, если бы еще и готовить умела, то человеческие самочки стали бы наверное вообще не востребованы и популяция человечества значительно уменьшилась. А если мыслить серьезно, то именно такие экземпляры уже проходят тесты у производителей. Они уже умеют имитировать женский оргазм и озвучивать его максимально реалистично. Все-таки массовое производство таких товаров направлено на снижение рождаемости человечества и такая точка зрения имеет здравое зерно на существование.

1 мнение Против.

Очень высокая стоимость продукции. На данный момент рыночная стоимость реалистичной куклы с большой грудью составляет примерно от 200 000 до 500 000 рублей. И это еще не предел. Есть такие, которые изготавливаются на заказ. С подбором диаметра влагалища, наличия лобковых волос, цвета кожи и других параметров. Их цена доходит до 10000 долларов или 650000 рублей. Подумайте хорошо прежде чем столько тратить. Может лучше купить новенькую KIA Rio?

2 взгляд За.

Нулевой риск заболеть ЗППП(заболевания передающиеся половым путем). Реалии нашей жизни таковы, что парни всегда пользовались, используют и будут обращаться за сексом к проституткам. Эта древняя профессия, кстати, имеет все шансы кануть в лету, при снижении цен на такие надувные игрушки. Причины почему мужики любят продажных баб озвучивать не стоит, просто нужно смириться с таковым положением дел. Я являясь автором этой статьи и мужчиной, однозначно могу сказать, почему я хожу к проституткам.

Честность, которой не хватает, как чистого воздуха. Они открыто называют цену за соитие, без всяких скрытых мотивов. Иногда бывают такие ситуации, когда не хочется интриг, игры и ухаживаний за слабым полом, чтобы переспать. И тогда ночные бабочки, как раз кстати. Трахают тебя, а не твой уставший от ежедневных проблем мозг. Однако вернемся к противоположной точке зрения, а позже продолжим мысль.

2 мнение Против.

Риск вместо гонореи получить психическое расстройство. Чем больше комплексов есть у мужской особи в общении с женской представительницей, тем больше их вырастет, при отсутствии такого общения вообще. Причем рост психических заболеваний будет распространяться не только у парней, но и у девушек тоже. Они и так насчитывают миллион тараканов в своих головах, а если прекратить общение между разнополыми человеческими существами вообще?

Значит оба вида и пострадают. Откинем помощь всяких так называемых психологов, потому как они люди и большинство из них сами не могут создать зрелых, доверительных отношений с противоположным полом, но учат этому других. Вот лажа, а?! Не так ли?

3 взгляд За.

Исследование своих нужд, сравнение и познание себя. То, что раньше, в 60-80х годах считалось аморальным, неэтичным, противоестественным стремлению большинства общества, кануло в лету. Развитие технологий в кинематографе, науке, медицине, производстве и других областях деятельности человека, привели к стремительному скачку. Теперь не прошлые традиции диктуют направление развития общества, а появление новинок, помогающих людям сделать свою жизнь более удобной, комфортной и легкой.

Так почему бы не попробовать тех же самых искусственных порно кукол, с киберкожей и озвучкой с различными скриптами для самых разных ситуаций? Лично мне, если бы предложили трахнуть Анджелину, я бы точно согласился, ради интереса. Пока я этого не сделал, я не могу сравнивать акт с живой женщиной и абсолютно бездушной копией Сандры Баллок из силикона. У меня секс был и есть только с живыми девушками. Не могу сказать, что меня он во всем устраивает, потому как все зависит не только от одного партнера.

Насколько сильна эмоциональная связь и понимание, между разными полами, настолько потом будет в радость половой акт и быт. Малейший дисбаланс в бытовой ситуации может повлиять на качество полового акта в последствии. И наоборот. Отсутствие раскрепощенности в сексе сможет охладить чувства, а далее и вовсе развитие каких-либо наметившихся отношений. Поэтому наличие даже минимальной неудовлетворенности побуждает человека испытать новенькую хреновину.

К примеру, вспомните какие сюжеты были в порнографических фильмах 70-80х годов. Секс-пародия на такие известные картины как Тарзан, Белоснежка и семь гномов, Дюймовочка и т.п., пользовались популярностью. С другой стороны, людям всегда подавай что-нибудь такое, о чем ранее и говорить не все могли. Так, что популярно сейчас? Чешский gangbang, женское доминирование с мужским подчинением, сценические эпизоды в видео, где муж снимает на камеру, как его жену трахает незнакомец. Куда же мы приедем интересно года так через 2-3?

Пофантазируем. Секс в воздухе при прыжке с парашютом, подводный кунилингус с королевским минетом на глубине 3 метров и мастурбация в открытом космосе станут, наверное, апофеозом для рынка спроса и предложения. Особи мужского пола, у кого сейчас есть лишние 500000 рублей на Carmen и Kimiko, будут первопроходцами в описанных выше испытаниях по получению новых ощущений. Молодые и зрелые тетки с деньгами купят себе, для быстрых сношений, продвинутых моделей Gabriel, чтобы в перерыве между переговорами он обслужил ее киску. Как вам перспектива?

3 мнение Против.

Раскроем обратную сторону медали. Нет ничего постыдного в том, что люди ищут острых ощущений. С другой стороны,, как будут реагировать дети увидев в спальне одинокого отца реалистичную xHamsterina? Либо в спальне матери мускулистого жеребца Габриэля? На эту тему американский кинематограф выпустил шикарный блок-бастер с Bruce Willis в главной роли, называется "Суррогаты". Наши тоже не отстают и сделали фильм с Паулиной Андреевой в роли семейного робота защитника.

Я посмотрел обе картины. Впечатления конечно яркие, но не от нашего кино. Голливуд до сих пор остается на высоте, и по сюжету, и по развитию, и по концовке. Однако суть остается одна. В результате разрушенные сервера, сломанное программное обеспечение, вышедшие из строя суррогаты и...Хрен его ведает, как теперь заново налаживать общение с живым человеком, когда из домов и квартир ни одна душа годами не выходила? Задумка сценариста и воплощение режиссера еще не говорит о том, что именно так события и будут развиваться. Хотя задуматься стоит.

4 взгляд За.

Обзоры секс блогеров. Недавно мой друг мне скинул потрясающее интервью на радио-шоу Disgasting men. В гостях у двух ведущих парней выступала совсем молодая девчушка испытатель анально-вагинальных игрушек. Если честно, то у меня на нее встал. Хотя не могу сказать, что она достаточно привлекательная. Раскрепощенная, веселая девица, умная, начитанная и не обделена интеллектом. Парни пытались ее смутить, но нужно отдать должное девушке, скорее она смутила их своими откровенными рассказами. Вот видео, посмотрите.

Пересказывать диалог бессмысленно, а вот сделать выводы очень даже стоит. Как нам, парням, так и девушкам. Любая интимная игрушка, будь то бесконтактный клиторальный вибратор, вагинальный массажер кролик или фаллоимитатор для точки g, очень хорошо дополняет, а не заменяет живых людей. Уяснить простые истины не так просто, как нам хочется. Реалии такие, что внешняя среда нашего обитания не благоприятная. Поэтому, большая часть оставшейся статьи будет именно об этой проблеме.

4 мнение Против.

Я не сам придумал то, о чем сейчас напишу, но на 150% разделяю взгляды старика на видео, Jacque Fresco, в конце абзаца. Он ушел из жизни на 101 году жизни. Немного аннотации о том, что же за зверь такой эта внешняя среда. Ее суть великолепно раскрыта в эпизоде игрового кино "Люси" с Morgan Freeman и Scarlett Johansson. Дело в том, что живые организмы состоят из клеток. Любая клетка-это наделенное разумом существо. Природным стремлением которой является передача накопленного опыта следующему поколению. Оговорка: в благоприятной внешней среде, а если таковая вредная и негативная?

Цель клетки меняется, и она стремится выжить. Именно в таких условиях, в настоящее время, живут сегодня человеческие существа планеты Земля. Лишь у 1% населения Земли все хорошо и именно этот один процент людей создает вредную внешнюю среду для остального большинства. С целью сохранить свою власть. Деньги для них давно уже стали отличным инструментом в манипуляции сознанием человека. Однако не о них речь. Немного истории, которая положила начало возможности формирования негативной людской атмосферы.

В древнем Риме, еще до нашей эры, когда Христианство еще только зарождалось, эта религия не принялась обществом. Человечество ее отвергло. Христиан скармливали львам, считая навязываемую идеологию не подходящей для поколения древних людей. Маленькие дети ходили со своими родителями на показательные казни и это считалось нормой. Представьте, если перенести взрослого человека из другой эпохи в наше сегодняшнее общество, какой получился бы результат? Мужик мог бы сойти с ума. Поэтому, ни у кого из вас, ни у меня нет своего мнения, а лишь общественные стереотипы.

Есть только те знания, менталитет и модель поведения, которые сформировались у индивида под воздействием внешней окружающей среды. Заметьте, как часто переписывались учебники истории, и искажались факты в угоду правящим кругам во власти. В период существования СССР была жесткая цензура. Обществу говорили, что можно, а чего нельзя читать, заставляли думать так, как кому-то наверху было необходимо.

Времена поменялись, но изменилась только подача информации, а не жесткий занавес цензуры. Актуальная, на момент написания статьи, внешняя среда формирует из нас таких существ, которые нужны для дешевой рабочей силы. Человек смотрит телевизор, либо видео в Youtube, где классная девчушка рассказывает как она классно подрочила.

Поймала вагинальный оргазм, который унес ее разум в далекие просторы галактики, а потом вернул обратно. Ого, как круто! Кто же не захочет так же, когда у 88% мужских особей слабая эрекция, а многие ребята даже качественный кунилингус девушке провести не могут. Формируется срочность бежать в секс-шоп и покупать это чудо изделие. К примеру, вагинальные шарики, с которыми в процессе ходьбы возможно получать удовольствие и без члена.

5 мнение Против.

Не сложно узнать себя в главной роли идиота, если существуют определенные знания в голове. А если нет? У меня не стоит задача заставить людей отказаться от идеи трахнуться с классной секс-куклой или отбить желание купить дорогой вибратор. Просто, не разумно, с точки зрения здравого смысла, тратить деньги, чтобы собрать коллекцию вибромассежеров из киберкожи у себя в шкафу. Это сейчас камень в огород молодым девушкам, которые, от неудовлетворенности в сексе, экспериментируют заболевая болезнью шопоголика.

У всех человеческих действий должны быть разумные основания. Мы же все-таки наделенные разумом существа и считаемся хозяевами планеты. Наверное стоит на себя почаще смотреть со-стороны и давать сделанным поступкам адекватную оценку, особенно когда речь заходит о половом акте, и об эмоциональной разрядке! Надеюсь, что статья была интересная, полезная и каждый сможет заключить свои выводы! Всем здоровья и взаимного, яркого любовного соития с партнером!